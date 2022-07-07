Dolar
17.27
Euro
17.55
Altın
1,740.20
ETH/USDT
1,240.50
BTC/USDT
21,740.00
BIST 100
2,425.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Arnavutluk Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) katılım protokollerini onayladı.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju   | 07.07.2022
Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Protokolleri onaylayan her iki yasa tasarısı da 140 sandalyeli meclis oturumunda 114 milletvekilinin "olurunu" aldı. Oturumda bulunan hiçbir milletvekili karşıt veya çekimser oy kullanmadı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin daha ilk anlardan itibaren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçlerini desteklediğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik davetini, Madrid'de gerçekleşen zirvenin en önemli kararı olarak nitelendiren Xhaçka, "NATO'nun açık kapı politikasına güçlü bir şekilde inanıyoruz ve bu politika ittifakı daha güçlü ve toplu güvenliği daha garanti kılıyor. Bu perspektif Kosova'ya da sunulmalı." diye konuştu.

Xhaçka, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin Avrupa-Atlantik alanında güvenliğin artmasına etki edeceğini sözlerine ekledi.

Söz konusu tasarıların Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından da onaylanması gerekiyor.

İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya üyeliğe davet edilmişti.

Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı
İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor
Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor

Benzer haberler

Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Arnavutluk, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, İsveç'in taahhütleri yerine getirip getirmediğini inceleyecek

Sovyetlerin NATO'ya karşı Varşova Paktı'nda topladığı tüm ülkeler şimdi İttifak'ın üyesi

Orta Doğu NATO'su fikri hayata geçirilebilir mi?

Orta Doğu NATO'su fikri hayata geçirilebilir mi?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın üyelik olarak lanse edilmesi doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın üyelik olarak lanse edilmesi doğru değil
Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı