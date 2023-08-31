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Dünya

Arnavutluk ikinci kez BMGK Dönem Başkanlığını devralıyor

Arnavutluk, yarından itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığını devralacak.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Arnavutluk ikinci kez BMGK Dönem Başkanlığını devralıyor

Tiran

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, düzenlediği basın toplantısında, bunun, Arnavutluk'a büyük ölçüde müttefikleri ve ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunarak BMGK'nin eylül gündemini belirleme fırsatı verdiğini ifade etti.

Bu dönem başkanlığının, "dünyanın her yerinde insani yardım dağıtımı konusunda işbirliği platformu" ve "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı saldırganlığı" gibi iki önemli meseleyi kapsadığını söyleyen Xhaçka, "Arnavutluk'un Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan gıda krizinden Rusya'nın izlediği politikalara; Yemen, Suda ve Orta Doğu'nun genelinden Sahel bölgesinde etkili olan gıda güvensizliğine kadar bir dizi kriz ve çok ciddi çatışmaların olduğu bir döneme denk geliyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının, üzerinde en çok çalıştıkları meselelerden biri olduğuna dikkat çeken Xhaçka, "Bu, başkanlığımıza damgasını vuran bir meseledir. Uluslararası hukuku, BM Antlaşması'nı, Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'yı kınamak için gösterdiği ciddiyet, profesyonellik ve cesaret nedeniyle Arnavutluk'un, kendi ortaklarının ve müttefiklerinin saygısını ve hayranlığını kazanmasını sağlayan bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Eylülde pek çok etkinlik ve önemli faaliyetlerin gerçekleştirileceğini ifade eden Xhaçka, BMGK'nin gündeminin oldukça yoğun olduğunu vurguladı.

Arnavutluk, 1 Eylül-30 Eylül'de BMGK Dönem Başkanlığını yürütecek.

2022-2023 döneminde BMGK geçici üyesi olarak görev yapan Arnavutluk, 1 Haziran-30 Haziran 2022'de de BMGK Dönem Başkanlığını yürütmüştü.

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