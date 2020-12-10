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Dünya

Arnavutluk İçişleri Bakanı istifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj’ın istifasını sunduğunu açıkladı.

Fatjon Cuka,Seyyid Emin   | 10.12.2020
Arnavutluk İçişleri Bakanı istifa etti

Tirane

Polis tarafından vurulup yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden genç için düzenlenen protestolar bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığı önünde toplanan ve aralarında sivil toplum aktivistlerinin de bulunduğu onlarca kişi, “Adalet yoksa barış da yok” sloganları attı. Protestocular polise taş ve farklı nesneler fırlattı. Kurum binalarını korumak için onlarca polis görevlendirildi.

Protestoların devam ettiği anda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj’ın istifasını sunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binası önünde dün gerçekleşen ve İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj’ın istifasının talep edildiği gergin protestolarda, 16 polis, 1 güvenlik çalışanı ve birkaç vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Tiran Yerel Polis Müdürlüğü, dünkü protestoyla ilgili olarak 3 kişinin göz altına alındığını, 4 kişinin serbest bırakıldığını ve 8 vatandaşın da yasadışı toplantı ve gösteri düzenlemek suçundan arandığını açıkladı.

Başkent Tiran’da 8 Aralık günü sokağa çıkma yasağının bulunduğu saate denk gelen 01.45’te 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


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