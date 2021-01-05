Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ocak'taki ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.