Euro
9.07
Dolar
7.39
BIST 100
1,495.74
Altın
1,948.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Mümin Altaş   | 05.01.2021
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ocak'taki ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü
Kovid-19'un ikinci dalgasında Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ve para arzı arttı
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi
Belçika'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı

Benzer haberler

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılarda alınan bir mesafe var

Fransız gazeteciden Erdoğan'a 'oyun değiştirici lider' övgüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız destek paketlerin toplam büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız destek paketlerin toplam büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu
Erdoğan Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti: Sizin oradaki mevcudiyetiniz onur nişanesidir

Erdoğan Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti: Sizin oradaki mevcudiyetiniz onur nişanesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti