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Dünya

Arjantin'de 'Türkiye Jokey Kulübü' koşusu düzenlendi

Buenos Aires'teki San İsidro Hipodromu'nda TJK adına, daha önce ödül kazanmamış 3 yaşındaki atların yarıştığı koşu düzenlendi.

Muhammed Emin Canik   | 19.12.2020
Arjantin'de 'Türkiye Jokey Kulübü' koşusu düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) adına düzenlenen koşuyu, "Youpaycash" isimli at kazandı.

Uluslararası Carlos Pellegrini Büyük Ödülü kapsamında başkent Buenos Aires'teki San İsidro Hipodromu'nda TJK adına, daha önce ödül kazanmamış 3 yaşındaki atların yarıştığı koşu düzenlendi.

Youpaycash isimli atın birinci olduğu yarışın ardından atın sahibi, birincilik kupasını Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın elinden aldı.

Ödül teslim törenine Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Raşad Aslanov ve Arjantin Jokey Klubü Başkanı Miguel Crotto da katıldı.

Çim pistte 1600 metre mesafede gerçekleştirilen yarışta Youpaycash'ın ardından "Master One" ikinci, "Acquavit" isimli at da üçüncü oldu.

Her yıl halka açık yapılan yarışlar bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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