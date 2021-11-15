Arjantin'de parlamento seçimleri muhalefeti sevindirdi
Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerinde eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğini ettiği muhalif Değişim için Birlikte (Juntos) ittifakı, ülkenin başlıca eyaletlerinde iktidar ittifakını geride bıraktı.
Buenos Aires
Sandıkların yüzde 98'inden fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Juntos ittifakının senatör adayları yüzde 46, milletvekili adayları yüzde 42 oy alırken, Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in öncülüğünü ettiği Herkesin Cephesi (Todos) ittifakının senatör adayları yüzde 27,53, milletvekili adayları yüzde 33,50 oranında oy aldı.
Böylece ülkede Peronizmin temsilcisi Todos ittifakı, Senato'daki çoğunluğu kaybetti. Mutlak çoğunluğun bozulduğu Senato'da Todos'un sandalye sayısı 41'den 35'e gerilerken, Juntos'un sandalye sayısı 25'ten 31'e yükseldi.
Arjantin'de demokrasinin yeniden inşa edildiği 1983 yılından bu yana, ilk kez Peronizm, Senato'da üstünlüğü kaybetmiş oldu.
Ülkede çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak yaklaşık 80 yıldır Arjantin siyasetinde yer alan Peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.
Temsilciler Meclisinde ise Todos'un milletvekili sayısı 118'e düştü, Juntos'un ise milletvekili sayısı 116'ya, sol görüşlü muhalif milletvekillerinin sayısı ise 4'e yükseldi.
Ülkenin en kalabalık ve seçimin en belirleyici eyaleti Buenos Aires'te Juntos'un milletvekili adayı Diego Santilli yüzde 39,81, Todos'un adayı Tolosa Paz yüzde 38,52, Özgürlük İleri ittifakı lideri ve adayı Jorge Luis Espert yüzde 7,51, Sol Cephe ve İşçi Birliği ittifakı öncüsü ve adayı Nicolas del Cano ise yüzde 6,82, Seninle İlerleyelim (Vamos con Vos) ittifakı lideri ve adayı Florencio Randazzo yüzde 4,37 ve Ülkem için Değerler Partisi lideri ve adayı Cynthia Hotton ise yüzde 2,94 oranında oy aldı.
Arjantin'de kayıtlı 34 milyondan fazla seçmen, parlamento seçimlerinde, ülkenin 8 eyaletinden Kongre'nin üst kanadı Senatonun 72 üyesinden 24'ü ile ülke çapında yapılan Temsilciler Meclisini oluşturan 257 milletvekilinden 127'sini belirlemek için oy kullandı.
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, siyasi kesimlere diyalog çağrısında bulundu
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, iderliğini yaptığı Herkesin Cephesi ittifakının parlamento seçimlerinde muhalefetin gerisinde kalmasının ardından, Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'tan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunduğu bir video yayımladı.
Demokrasinin ülkesini güçlendirdiğini belirten Fernandez, "Bu seçimle birlikte iki krizin damgasını vurduğu ülkemiz için çok zorlu bir aşama sona eriyor. Birincisi, önceki hükümetten miras kalan ve çözülmesi gereken çok büyük zorlukların olduğu ekonomik kriz. Bir diğeri, yavaş yavaş üstesinden geldiğimiz acımasız bir pandeminin neden olduğu sağlık krizi." diye konuştu.
Fernandez, ittifakının oy kaybetmesine işaret ederek, "Halkın sandıktaki ifadesine duyduğum derin saygıdan dolayı ülkemiz için yeni bir aşamanın açıldığına inanıyorum." şeklinde konuştu.
"Hükümet ile Kongre arasındaki ilişkinin verimli olmasına ihtiyacımız var"
Fernandez, hükümetinin elde ettiği başarıları hatırlatarak, "Karşılaştığımız zorlukları çözmek istiyorsak, fikir birliği oluşturmak için büyük çoğunluğa ihtiyacımız var. En kısa zamanda, siyasi kesimlerle, mümkün olduğunca ortak bir gündem üzerinde anlaşmaya varmak için görüşeceğim. Diyaloğa açık, sorumlu bir muhalefet vatansever bir muhalefettir." ifadelerini kullandı.
Parlamento seçimleriyle Kongre'deki güç değişimine işaret eden Fernandez, "Hükümet ile Kongre arasındaki ilişkinin verimli olmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Fernandez, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetini, Uluslararası Para Fonundan (IMF) aldığı 44 milyar dolarlık borç nedeniyle eleştirdi ve şunları söyledi:
"IMF ile sürdürülebilir bir anlaşmaya varma çabalarımızı derinleştireceğiz. Böyle sürdürülemez borçların getirdiği belirsizlikleri ortadan kaldırmalıyız. Ve bunu, istihdam yaratarak toparlanma yolunda devam etmemizi sağlayan koşulları korurken, aynı zamanda enflasyon kötülüğünün kalıcı bir şekilde azaltılmasını hedeflerken yapmalıyız."
Fernandez, aralık ayının ilk haftasında, hükümetinin IMF ile yaptığı görüşmelerde uzlaştığı konuları içeren bir ekonomik planı onaylanması için Ulusal Kongreye göndereceğini açıkladı.
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, mesajını yayımlamasının ardından, seçimlerde liderliğini yaptığı ittifakın adayları ile destekçilerinin seçim sonuçlarını takip etmek için toplandığı etkinliğe katıldı.
Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri: Her zaman Arjantinlilerin refahını düşüneceğiz
Arjantin'de eski Devlet Başkanı Mauricio Macri, parlamento seçimlerinde liderliğini yaptığı Değişim için Birlikte (Juntos) ittifakının iktidar ittifakından önde gelmesinin ardından, Arjantinlilerin refahı için çalışacaklarını söyledi.
Ülkede yayın yapan LN+ kanalına konuşan Macri, seçim sonuçlarının yeni bir dönemin başladığını gösterdiğini belirterek, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetinin iki yıllık görev süresi kalmasına rağmen bir planı olmadığını savundu.
Macri, 2023 genel seçimlerine işaret ederek, "Yeni bir fırsatın doğduğuna odaklanmalı ve aynı hataları tekrarlamamalıyız. Sağduyulu bir Arjantin geliyor, karşımızda olgunlaşmış bir halk var, bu sonuçlar bunu doğruluyor." dedi.
Fernandez'in diyalog çağrısını eleştiren Macri, muhalefetin bu çağrıyı doğru analiz etmesi gerektiğini belirtti.
Macri, hükümete ithafen "Burada derin bir özeleştiri olmalı ve kendi aralarında ne yapacaklarını, ne öneri sunacaklarını belirlemeleri gerekiyor. Her zaman Arjantinlilerin refahını düşüneceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.