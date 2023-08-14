Dolar
27.05
Euro
29.63
Altın
1,912.98
ETH/USDT
1,849.10
BTC/USDT
29,408.00
BIST 100
7,821.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Milei oldu

Arjantin'de ekim ayında düzenlenecek genel seçimler öncesi yapılan ön seçimlerde en çok oyu aşırı sağcı popülist aday Javier Milei aldı.

Dildar Baykan Atalay  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Milei oldu

Ankara

Ülkede dün düzenlenen ön seçimlere eski ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığını sıklıkla dile getiren Milei damgasını vurdu.

Oyların yüzde 92'si sayıldı. İlk sonuçlara göre Milei, beklenmedik şekilde oyların yüzde 30'unu aldı.

Milei'yi yüzde 28 ile ana muhalefet bloku, yüzde 27 ile şu an iktidarda olan "Peronist" ittifakı takip etti.

Aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle bilinen Milei, Arjantin Merkez Bankasının kapatılmasını savunuyor. Ayrıca Milei, iklim değişikliğinin yalan olduğunu, insan organlarının satışının legal olması gerektiğini ve silahların serbestleştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Arjantin'de genel seçimler 22 Ekim'de düzenlenecek. Ülkede düzenlenen ön seçimlerin sonuçları ise genellikle genel seçimlerin sonuçlarıyla benzer oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Benzer haberler

Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Milei oldu

Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Milei oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet