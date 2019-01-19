Arjantin'de öldürülen Savcı Nisman için protesto

Alberto Nisman cinayetinin aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını isteyen grup, başkent Buenos Aires'te gösteri yaptı.

BUENOS AIRES

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan grup, Savcı Alberto Nisman'ın öldürülmesini cinayetin dördüncü yılında protesto etti.

Obelisco dikilitaşı önünde toplanan "Cumhuriyetçi Ekip" adlı grup, 2015'te, aralarında eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın da bulunduğu dönemin bazı hükümet üyelerini "terör saldırısını örtbas etmekle" suçlamasından 4 gün sonra öldürülen Nisman için adalet istedi.

Ellerinde Arjantin bayrakları ve "Nisman yaşıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler cinayetin aydınlatılmasını isteyerek, Nisman'ın ölümünden sorumlu olanların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

Gösteri sırasında "Nisman yaşıyor" sloganları atan grup, cinayetin ardında eski Devlet Başkanı Kirchner'ın olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada #TodosSomosNisman (Hepimiz Nismanız) tagı açılan gösteriye önceki yıllara nazaran çok katılım olmadı.

Başkentte sabah saatlerinde de Nisman'ın mezarı başında anma töreni yapılmıştı.

Savcı Alberto Nisman cinayeti

Savcı Alberto Nisman, 1994'te Buenos Aires'teki Arjantin Yahudi Derneğine (AMIA) düzenlenen bombalı saldırıya dair soruşturmayı yürütmüş, 10 yıl süren soruşturmaya rağmen saldırının kimler tarafından düzenlendiği belirlenememişti.

Nisman, saldırıyı İran istihbaratının yaptığını iddia etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin olayda rol aldığının ortaya çıkmasını engellediği iddiasıyla eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkında rapor hazırlamıştı.

Soruşturma sürecinde Nisman, iki ülke arasındaki ekonomik çıkarlar nedeniyle "cezasız bırakma anlaşmasının yapıldığını açıklığa kavuşturan telefon kayıtlarına ulaştığını" iddia etmişti.

Nisman, yeni bulgularını açıkladıktan 4 gün sonra, suçlamalarını kanıtlarıyla kongreye sunmadan bir gün önce ölü bulunmuştu. Başta intihar ettiği düşünülen Nisman'ın cinayete kurban gittiği 2017'de yürütülen soruşturmayla ortaya çıkmıştı.

Arjantin tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen AMIA saldırısında 85 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Muhammed Emin Canik