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Dünya

Arjantin'de öğretmenlerden hükümete protesto

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen yıldan beri ücret konusunda hükümetle anlaşma sağlayamayan öğretmenler, gösteri düzenledi.

Muhammed Emin Canik   | 06.03.2019
Arjantin'de öğretmenlerden hükümete protesto Fotoğraf: AA/Muhammed Emin Canik

Buenos Aires

Buenos Aires Özerk Şehri'nde faaliyet gösteren çeşitli eğitim sendikalarının çağrısıyla binlerce gösterici, başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binasından başlayarak ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada yakınına kadar uzanan Mayıs Caddesi boyunca yürüdü.

Arjantin'de öğretmenlerden hükümete protesto

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen yıldan beri ücret konusunda hükümetle anlaşma sağlayamayan öğretmenler, gösteri düzenledi. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

Öğretmen maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen göstericiler, hükümetten zam talebinde bulundu.

Eğitim sendikaları, geçen yıl Aires Eyaleti Valisi Maria Eugenia Vidal'in 2019 için resmi enflasyon endeksine göre yapacağı zammı yetersiz bularak reddetmişti.

Arjantin'de ortalama öğretmen maaşının, 2016'dan bu yana kötüye giden ekonomi ve yükselen enflasyon nedeniyle, tüketici fiyat endeksinin altında kaldığı biliniyor.

Bazı eğitim sendikalarının ulusal çapta uygulayacağı iş bırakma grevi yüzünden, ülkedeki birçok okulda eğitime zamanında başlanamayacak. Arjantin'de mart ayında başlayan eğitim-öğretim yılı aralıkta sona eriyor.

Ülkede geçen yıl öğretmenler tarafından düzenlenen iş bırakma eylemleri nedeniyle, tatil günleri hariç yaklaşık 1 ay okullarda eğitim verilememişti.

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