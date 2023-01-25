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Dünya

Arjantin'de başlayan CELAC Zirvesi sona erdi

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te tamamlandı.

Sinan Doğan   | 25.01.2023
Arjantin'de başlayan CELAC Zirvesi sona erdi

Bogota

"Buenos Aires Deklarasyonu" ile sona eren zirvede üye ülkeler, Küba'ya yönelik ekonomik ambargonun son bulmasını talep ederek ve Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasındaki diyaloğun memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Amerika kıtasının birliğine dikkat çekilen deklarasyonda, "Entegrasyon sürecinde kararlılıkla ilerleme ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda fikir birliğini derinleştirme çabaları desteklenecek. Latin Amerika ve Karayip devletleri, uyuşturucuyla mücadelede uluslararası işbirliğine daha fazla katkı sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Küba'nın, "terörü destekleyen ülkeler listesinden" çıkarılması istenen deklarasyonda, "Malvinas Adaları üzerindeki egemenlik anlaşmazlığında Arjantin'in meşru hakları için en sağlam bölgesel destek yinelendi." denildi.

Deklarasyonda, gelişmiş ülkelerin afet risk yönetimi ve bölgesel işbirliğine katkı yapmasının altı çizilerek, 2020 ile 2025 yılları arasında iklim finansmanı için taahhüt edilen 100 milyon doların yerine getirilmesinin aciliyeti hatırlatıldı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, zirveye ilişkin açıklamasında, üye ülkelerin demokrasiye bağlılık, ilgili konularda fikir birliği ve sürdürülebilir ekonomik iyileşme hedeflerine öncelik verdiğini belirtti.

Öte yandan CELAC zirvesine video konferansla katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, üyelere birlik çağrısında bulunarak "Egemenlik ve bağımsızlık için sesimizi birleştirelim, kıtanın özgür ülkelerine yönelik müdahaleciliğin durdurulması için tek bir ses yükseltelim." ifadesini kullandı.

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