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Dünya

Arjantin'de "adaleti savunmak" gösterisi düzenlendi

Arjantin'de 1 şubatta hükümete yakın çevrelerin Yüksek Mahkeme üyelerini protesto etmesinin ardından, muhalefet yanlıları Yüksek Mahkeme üyelerine destek olmak için "adaleti savunmak" gösterisi yaptı.

Muhammed Emin Canik   | 04.02.2022
Arjantin'de "adaleti savunmak" gösterisi düzenlendi

Buenos Aires

Başkent Buenos Aires'te yüzlerce kişi, yargının bağımsızlığını savunmak ve hükümet destekçilerinin düzenlediği protestoya karşı gösteri düzenlemek amacıyla Adalet Sarayı önünde toplandı.

Hukuk profesörlerinin çağrısıyla organize edilen gösteride hükümet ve özellikle Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner protesto edildi.

Hükümet karşıtı slogan atan grup, yargı üzerinde siyasi baskı oluşturulmasını ve Yüksek Mahkeme üyelerinin hedef gösterilmesini kınadı.

Gösteriye, Jose Luis Espert ve Ricardo Lopez Murphy gibi muhalif milletvekilleri de katıldı.

Arjantin'de 1 Şubat'ta hükümete özellikle de Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'a yakın çevreler Yüksek Mahkeme karşıtı gösteri düzenlemiş, Yüksek Mahkeme üyelerinin siyasi saiklerle hareket ettiğini savunarak "yargının demokratikleşmesi" talebinde bulunmuştu.

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