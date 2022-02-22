Dolar
13.71
Euro
15.49
Altın
1,911.52
ETH/USDT
2,508.00
BTC/USDT
36,584.00
BIST 100
1,996.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz   | 22.02.2022
Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Jujuy eyaletinde Abra Pampa kentinin 58 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 242 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybının olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar

Ege ve Marmara Denizi'nde depremler

Arjantin'deki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü

Arjantin'deki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü
Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem