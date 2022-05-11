Dolar
15.33
Euro
16.17
Altın
1,836.69
ETH/USDT
2,320.00
BTC/USDT
30,620.00
BIST 100
2,490.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Muhammed Emin Canik   | 11.05.2022
Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Buenos Aires

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Benzer haberler

Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı

Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem