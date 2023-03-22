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Dünya

Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan, Büşra Selvi Öğütcen  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem oldu

Bolivar

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Arjantin'in kuzeybatısındaki Jujuy bölgesinde yerel saatle 13.00'te olan depremin, 209 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

6,5 büyüklüğündeki deprem, Şili'nin kuzeyinde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

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