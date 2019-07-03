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Dünya

Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi

Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi.

Muhammed Emin Canik   | 03.07.2019
Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi

Buenos Aires

Arjantin'de yerel saat ile 16.30 civarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren tutulma; San Juan, La Rioja, San Luis, Cordoba, Santa Fe ve Buenos Aires eyaletlerinde görüldü.

Arjantin'de güneş tutulması

Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi. Tutulma, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de kısmi olarak görüldü. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

Ülkenin başkenti Buenos Aires'te, kapalı hava nedeniyle net görülmeyen tutulmayı izlemek isteyenler yüksek yerleri tercih etti.

Tutulmanın en net görüldüğü yerlerden San Juan eyaletine dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 15 bin kişi geldi.

Şili'ye turist akını

Güneş tutulması, Şili'nin tüm bölgelerinden izlenebilirken, tutulmanın en net görüldüğü yerlerden ülkenin kuzeyinde bulunan Coquimbo bölgesine 140 bin turist geldi.

Şili'de de görülen tutulmayı izlemek için bilim adamlarının yanı sıra, aralarında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de olduğu birçok ünlü Şili'ye gitti.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, eşi Cecilia Morel, ülkenin Bilim ve Teknoloji Bakanı Andres Couve Correa ve Eğitim Bakanı Marcela Cubillos Sigall ile tutulmayı La Silla Gözlemevi'nden izledi.

Her 18 ayda bir görülen güneş tutulması, en son 2017 yılının ağustos ayında ABD ve bazı Güney Amerika ülkelerinden izlenmişti.

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