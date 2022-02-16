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Dünya

Arap Zirvesi, Cezayir'de 2022'nin son çeyreğinde yapılacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Mart 2022'de yapılması beklenen Arap Zirvesi'nin bu yılın son çeyreğinde yapılacağını duyurdu.

Abderrazak Boulkemh, Hamdi Yıldız   | 16.02.2022
Arap Zirvesi, Cezayir'de 2022'nin son çeyreğinde yapılacak

CEZAYİR

Resmi televizyon kanalı, Tebbun'un yerel televizyon kanallarına yaptığı açıklamaları yayınladı.

Cezayir'de yapılacak Zirvenin tarihinin henüz tam olarak bilinmediğini aktaran Tebbun, ülkesinin teklifiyle martta Kahire'de yapılacak Arap dışişleri bakanları toplantısında bu tarihin belirleneceğini dile getirdi.

Tebbun, zirvenin 2022'nin son çeyreğine ertelenmesinin arkasındaki sebebin Arap liderleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğuna dair medyada çıkan haberlere ilişkin "Bu doğru değil" diyerek şunları söyledi:

"Cezayir bu zirvede, Arap ülkelerinin toparlanmasına ve Arap Birliği esaslarının da gözden geçirilmesine vesile olacak iyi sonuçlar çıkmasını temenni ediyor."

Tebbun açıklamalarında ayrıca, "antipropaganda" gerekçesiyle ülkesinin Fas ile aralarında herhangi bir ara buluculuk tekliflerini kabul etmediğini vurguladı.

Cezayir birkaç ay önce düşmanca propagandaları sürdürdüğü iddiasıyla Fas ile ilişkilerini koparmıştı.

Arap Zirvesi, Kovid-19 sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamamıştı.


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