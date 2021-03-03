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Dünya

Arap dünyasından Filistin'e yardımlar 2020'de yüzde 85 azaldı

Filistin 2020'de Arap dünyasından bir önceki yıla kıyasla yüzde 85 daha az yardım aldı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 03.03.2021
Arap dünyasından Filistin'e yardımlar 2020'de yüzde 85 azaldı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ramallah

Filistin Maliye Bakanlığının yayımladığı 2020 bütçe verilerine göre, geçen yıl Arap ülkelerinden Filistin bütçesine yapılan yardımlar 40 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Buna göre, Filistin'e 2019'da 265,5 milyon dolarla destek olan Arap ülkelerinin yardımları 2020'de yüzde 84,9 oranında azaldı.

Suudi Arabistan başı çekiyor

Söz konusu gerilemedeki en büyük payın yüzde 81,4'le Filistin yönetimine yardımlarını büyük oranda kesen Suudi Arabistan'a ait olduğu ifade ediliyor.

Filistin'e 2019'da 174,7 milyon dolar yardım yapan Riyad yönetimi, geçen yıl sadece 32,5 milyon dolar yardımda bulundu.

Katar, Umman ve Cezayir de Filistin'e yardım eden ülkeler arasında yerini alıyor.

Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara, geçen yıl yaptığı açıklamada, "bazı kardeş ülkelerin, herhangi bir gerekçe sunmadan Filistin'e yardımlarını askıya aldığını" belirtmişti.

Dünya genelinde Filistin'e yapılan yardımlar ise 2015'ten önce 1 milyar doları bulurken, 2019'da 538,3 milyon dolara, 2020'de ise 369,7 milyon dolara kadar geriledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına yapılan mali yardımları tamamen durdurması gibi tartışmalı kararlara imza atan eski Başkan Donald Trump yönetimi, son olarak Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planı ve Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmelerini kabul ettirme çabasıyla öne çıkmıştı.

İsrail yanlısı tutum sergileyen Trump, zengin ülkelere Filistinlilere mali yardımı kesmeleri çağrısında bulunmuştu.

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