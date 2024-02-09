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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap dışişleri bakanlarından "Gazze'de derhal ateşkes" çağrısı

Suudi Arabistan'da düzenlenen istişari Arap bakanlar toplantısında, İsrail saldırılarına maruz kalan "Gazze'de derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.

İbrahim Khazen, Mehmet Nuri Uçar  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Arap dışişleri bakanlarından "Gazze'de derhal ateşkes" çağrısı

Riyad

Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in de katılımıyla yapılan istişare toplantısında geçen 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'de ateşkes çağrısı yapıldı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) verilen destek vurgulandı.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi reddedilerek, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu da vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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