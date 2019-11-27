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Dünya

Apple, Rusya'nın talebiyle Kırım haritasını değiştirdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak göstermeye başladı.

Emre Gürkan Abay   | 27.11.2019
Apple, Rusya'nın talebiyle Kırım haritasını değiştirdi

Moskova

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak göstermeye başladığını bildirdi.

Piskarev, Apple'ın, Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmeyi kabul ettiğini belirterek, "Kırım şehirlerini, hava durumu ve harita uygulamalarında Ukrayna'nın parçası gibi gösteren hata giderildi." dedi.

Duma'nın Bilgi Politikaları, Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Leonid Levin ise şirketin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Apple bu kararla, Rus pazarında konumunu korumak ve geliştirmek istediğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan Apple'a ait hava durumu ve harita uygulamalarına girildiğinde, Kırım ve Kırım'ın şehirleri artık Rusya toprakları olarak görünürken; Rusya dışından söz konusu uygulamalara girildiğinde Kırım ve şehirleri herhangi bir ülkenin parçası olarak görünmüyor.

Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını bir süre önce kabul etmişti.

Uzmanlar, tasarının yasalaşması halinde Apple'ın Rusya pazarından çekilebileceğini belirtmişti.

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