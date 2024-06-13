Dolar
32.30
Euro
34.89
Altın
2,321.19
ETH/USDT
3,511.40
BTC/USDT
68,045.00
BIST 100
10,423.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlandı

Bazı çalışanları ve hissedarları, Amerikan teknoloji şirketi Apple'ı işçilerinin bağışlarını İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere göndermekle suçladı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlandı

Istanbul

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept'in haberine göre, kendilerini "bir grup hissedar, mevcut ve eski çalışanlar" olarak tanımlayan 133 kişi, işçilerin bağışlarının gönderildiği kurumlarla ilgili teknoloji şirketine açık mektup yazdı.

Mektupta Apple, işçilerin bağışlarını İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı örgütlere göndermekle suçlandı.

Bu iddianın derhal soruşturulması talep edilen mektupta, Apple'dan tüm sivil toplum örgütlerine "bağış" yapılmasını durdurması istendi.

Birçok büyük kurum gibi Apple çalışanları da "Benevity" isimli platform aracılığıyla kar amacı gütmeyen organizasyonlara bağış yapabiliyor ve karşılığında işverenlerinden "katkı payı" alabiliyor.

Bağış listesindeki kurumların arasında İsrail ordusundaki askerlere bağış toplayan "Friends of the IDF (FIDF)", Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere katkı sağlayan "HaYovel", "One Israel Fund", "the Jewish National Fund" ve "İsraelGives" isimli örgütler yer alıyor.

Apple yönetimi, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

"Apples4Ceasefire" adı altında örgütlenen Apple çalışanları, nisan ayında "Filistin halkına desteklerini kefiye, iğne, bilezik veya kıyafetlerle ifade eden" Apple Store çalışanlarının disipline gönderilmesine ve işten çıkarılmasına itirazda bulunmuştu.

"Apple, savaş suçlarını destekleyen kuruluşlara fon göndermediğinden emin olmalı"

New York'ta "Bizim paramızla değil" adlı grup, eyaletteki kar amacı gütmeyen kuruluşların İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları için bağış toplama yetkilerini ve kar amacı gütmeyen kuruluş statülerini kaybetmesi amacıyla çaba gösteriyor.

Anayasal Haklar Merkezinde kıdemli avukat Diala Shamas, yaptığı açıklamada, bağış listesinde ismi geçen kurumları "en kötü aktörler" olarak nitelendirerek "Ne yazık ki Batı Şeria ve Gazze'deki yasa dışı faaliyetleri açıkça destekleyen kuruluşlar hakkında çok az inceleme yapıldı." dedi.

Shamas, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden faaliyetlerin finansmanına karşı yasaların ABD Gelir İdaresi tarafından yeterince uygulanmadığını belirterek, bu nedenle şirketlerin ve bireylerin katkılarının potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan kuruluşlara gitmediğinden emin olmaları gerektiğini söyledi.

Şirketlerin bağış yaparken genellikle bir kuruluşun federal gelir vergisinden muaf ve kar amacı gütmediğini ifade eden "501(c)(3)" statüsüne sahip olduğu gerçeğine güvendiklerini dile getiren Shamas, "Ancak bir kuruluşun kar amacı gütmeyen bir statüye sahip olup olmadığına bakılmaksızın savaş suçlarına yardım ve yataklık etmek yasa dışı." diye konuştu.

Shamas, Apple'ın bu kuruluşların hiçbirine fon göndermediğinden emin olması gerektiğini söyledi.

Apple'ın bağış listesindeki kurum, İsrail ordusuna 34,5 milyon dolar gönderdiğini iddia ediyor

İsrail askerlerinin işkence, yargısız infaz ve Filistinlilere yönelik diğer suistimallerle suçlanmasının yanı sıra birçok askerin Filistinli tutuklulara yönelik yağma ve kötü muamele görüntülerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle İsrail ordusunun davranışları ve disiplini özellikle mercek altına alındı.

Apple'ın bağışlar listesinde yer alan "Friends of the IDF", İsrail ordusu için bağış toplamak amacıyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlı ve savaşın başlamasından sonraki ilk haftalarda İsrail ordusuna 34,5 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 114 milyon 249 bin lira) bağış aktardığını iddia ediyor.

The Guardian gazetesi tarafından Aralık 2023'te yapılan habere göre, kitlesel fonlama platformu "IsraelGives", savaştan sonraki iki ay içinde Batı Şeria'daki "askeri, paramiliter ve yerleşim" faaliyetlerini desteklemek için 5,3 milyon doların (yaklaşık 171 milyon 180 bin lira) üzerinde bağış almıştı. Bu para orantısız şekilde Amerikalı bağışçılardan gelmişti.

Birçok diğer teknoloji şirketi gibi Apple da web sitesinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de dahil olmak üzere "uluslararası kabul görmüş insan haklarına saygı" çerçevesine kurumsal bağlılığını ifade ediyor.

Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun saldırılarını defalarca kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Havalimanı'nda, bir ayda yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet verildi
Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez ile Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti
Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını söyledi
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Gazze'ye insani yardım akışının engellenmesi bizi endişelendiriyor

Apple, çalışanlarının bağışlarını İsrail ordusuna göndermekle suçlandı

İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu Batı Şeria'da Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik

Hamas: Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin tüm aşamalarında olumlu tutum sergiledik
İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı

İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet