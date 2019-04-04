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Dünya

AP'den yeni doğal gaz düzenlemesi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üçüncü ülkelerle yapacağı doğal gaz anlaşmalarının birlik kurallarına tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemeye onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 04.04.2019
AP'den yeni doğal gaz düzenlemesi

Brüksel

Brüksel'de bir araya gelen AP Genel Kurulu, doğal gaz boru hatlarına ilişkin kuralları değiştirecek düzenlemeyi 95'e karşı 465 oyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, üye ülkelerin üçüncü ülkelerle yapacağı doğal gaz anlaşmaları AB enerji mevzuatına ve ilgili yönetmeliklere tabi olacak.

Doğal gaz projelerini denetleme yetkisi AB Komisyonuna verilecek.

AB ülkelerindeki doğal gaz boru hatlarının sahipleri ile doğal gaz tedarikçilerinin farklı olması sağlanacak. Doğal gaz piyasası daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulacak.

Doğal gaz projelerinde istisnalar, katı prosedürlere bağlı olacak ve bu durumlarda AB Komisyonu belirleyici rol oynayacak.

Yeni düzenlemenin, Rusya'da üretilen doğal gazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini de etkilemesi öngörülüyor.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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