AP'den taşımacılığa yönelik düzenlemelere onay
Avrupa Parlamentosu (AP), kara yolu taşımacılığı sürücülerinin çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemelere onay verdi.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Avrupa Parlamentosu (AP), kara yolu taşımacılığı, sürücülerinin çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemelere onay verdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda kara yolu taşımacılığı sektörüne yönelik hazırlanan düzenlemeler görüşüldü.
Genel Kurul, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sürücülerin çalışma koşullarını iyileştiren ve kara yolu taşımacılığında rekabeti artıran yeni kuralları onayladı.
Yeni kurallara göre, uluslararası nakliye firmaları sürücülerin çalışma çizelgelerini 3-4 hafta arasında kendi ülkelerine geri dönecek şekilde hazırlayacak.
Sürücüler, haftalık zorunlu dinlenme sürelerini kamyon veya TIR kabinlerinde geçiremeyecek. Dinleme süresinde sürücünün konaklama masrafları çalıştıkları şirket tarafından karşılanacak.
Ülke sınır geçişleri araçlardaki takometrede kayıt altına alınacak.
Başka ülkelerin nakliyecileri mallarını göreve geldikleri ülkede indirdikten sonra ara vermeden yeni yük alamayacak.
Kara yolu taşımacılığında paravan şirketlerle mücadele edilecek ve şirketlerin kayıtlı oldukları ülkede faaliyet gösterdiklerini kanıtlamaları gerekecek.
AB taşımacılık kuralları 2,5 tonun üzerindeki hafif ticari araçlarda da geçerli olacak.
Yeni kurallar, AB resmi gazetesinde yayımlandıktan sonra kademeli biçimde yürürlüğe girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.