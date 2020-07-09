Euro
7.78
Dolar
6.87
BIST 100
119,105.95
Altın
1,809.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
" Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu" Sakarya'da şiddetli patlama
logo
Dünya

AP'den taşımacılığa yönelik düzenlemelere onay

Avrupa Parlamentosu (AP), kara yolu taşımacılığı sürücülerinin çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemelere onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 09.07.2020
AP'den taşımacılığa yönelik düzenlemelere onay

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Parlamentosu (AP), kara yolu taşımacılığı, sürücülerinin çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemelere onay verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda kara yolu taşımacılığı sektörüne yönelik hazırlanan düzenlemeler görüşüldü.

Genel Kurul, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sürücülerin çalışma koşullarını iyileştiren ve kara yolu taşımacılığında rekabeti artıran yeni kuralları onayladı.

Yeni kurallara göre, uluslararası nakliye firmaları sürücülerin çalışma çizelgelerini 3-4 hafta arasında kendi ülkelerine geri dönecek şekilde hazırlayacak.

Sürücüler, haftalık zorunlu dinlenme sürelerini kamyon veya TIR kabinlerinde geçiremeyecek. Dinleme süresinde sürücünün konaklama masrafları çalıştıkları şirket tarafından karşılanacak.

Ülke sınır geçişleri araçlardaki takometrede kayıt altına alınacak.

Başka ülkelerin nakliyecileri mallarını göreve geldikleri ülkede indirdikten sonra ara vermeden yeni yük alamayacak.

Kara yolu taşımacılığında paravan şirketlerle mücadele edilecek ve şirketlerin kayıtlı oldukları ülkede faaliyet gösterdiklerini kanıtlamaları gerekecek.

AB taşımacılık kuralları 2,5 tonun üzerindeki hafif ticari araçlarda da geçerli olacak.

Yeni kurallar, AB resmi gazetesinde yayımlandıktan sonra kademeli biçimde yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi
İran'da Kovid-19'dan bir günde 221 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsü yenen aile hekimi Faruk Karslı: Çocuğum da hastalığa yakalandığı için daha çok üzüldüm
Koronavirüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanından vatandaşlara 'maske takın' uyarısı

Benzer haberler

AP'den taşımacılığa yönelik düzenlemelere onay

AP'den taşımacılığa yönelik düzenlemelere onay

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile ilişkilerimizdeki olumsuz eğilimi sonlandırmalıyız

20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı

Almanya Başbakanı Merkel'den bütçe ve kurtarma programında anlaşma çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel'den bütçe ve kurtarma programında anlaşma çağrısı
AB spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

AB spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi
AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 8,3 küçülecek

AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 8,3 küçülecek