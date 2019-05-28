Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.76
Dolar
6.03
BIST 100
87,417.92
Altın
1,280.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani ve siyasi grup liderleri, 2014'te olduğu gibi AB Komisyonu Başkanının "Spitzenkandidat" süreciyle liste başı adaylarından seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Şerife Çetin   | 28.05.2019
AP'den 'Spitzenkandidat' sürecine destek

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ve siyasi grupların başkanları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanının mevcut liste başı adayları arasından seçilmesi gerektiğini belirtti.

Tajani ve AP'deki siyasi grupların başkanları, bugün Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşmelerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir sonraki AB Komisyonu Başkanının belirlenmesi için liste başı adaylarının dahil olacağı (Spitzenkandidat) süreci desteklediğimizi tekrar teyit ediyoruz. Yeni başkanının AP seçimlerinden önce Avrupa çapında kampanya yürütmüş olması ve programını tanıtmış olması önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

2014 AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayı "Spitzenkandidat" olarak adlanan süreçle AB Komisyonu Başkanı seçilmişti. Bu yılki seçimler öncesinde AP'de bulunan siyasi gruplar, Spitzenkandidat süreci için liste başı adaylarını açıklamıştı.

Hristiyan Demokratların çatı örgütü Avrupa Halk Partisi, AB Komisyonu Başkanlığı için Alman Manfred Weber'i, Sosyalistler Hollandalı Frans Timmermans'ı, Muhafazakarlar ve Reformistler İttifakı ise Çek Jan Zahradil'i önermişti. Liberaller ve Yeşiller ise birden çok ismi AB Komisyonu Başkanlığına aday göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler

Benzer haberler

AB'nin başkanları için pazarlık maratonu başlıyor

AB'nin başkanları için pazarlık maratonu başlıyor

İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'

Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek

AP seçimlerinden 'değişim talebi' çıktı

AP seçimlerinden 'değişim talebi' çıktı
AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı
Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi kazandı

Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi kazandı