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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.
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Dünya

AP'den ırkçılığa karşı sıkı önlem çağrısı

Avrupa Parlamentosu, ırkçılık, şiddet ve adaletsizliğe karşı güçlü tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.

Yusuf Hatip   | 20.06.2020
AP'den ırkçılığa karşı sıkı önlem çağrısı

Brüksel

AP'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Brüksel'de yapılan Genel Kurul oturumunda "George Floyd'un korkunç ölümünü şiddetle kınayan" karar 104'e karşı 493 oyla kabul edildi.

Kararda, dünyanın çeşitli yerlerinde Floyd benzeri ölümler de kınanarak, "Toplumlarımızda ırkçılığa ve ayrımcılığa yer yoktur." denildi.

Irkçılık, şiddet ve adaletsizliğe karşı güçlü tedbirler alınması gerektiğine yer verilen kararda, son dönemde ABD ve dünya genelindeki ırkçılık karşıtı eylemlerin desteklendiği ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerinin güç kullanması halinde "orantılılık ilkesine" uymasının şart olduğuna dikkat çekilen kararda, polis şiddetinin cezasız kalamayacağı kaydedildi.

Kararda, yeni teknolojilerin ırksal ve etnik azınlıklara karşı ayrımcılık yapmaması gerektiğine işaret edilerek, polis içinde de farklı ırktan insanlara daha fazla yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda, AB kurumlarının ve üye ülkelerin geçmişte siyahilere ve farklı etnik kökenli insanlara karşı işlenen "insanlığa karşı suçları" resmi olarak kabul etmeleri çağrısında bulunuldu.

Irkçılıkla tüm alanlarda mücadele edilmesinin AB'nin önceliği olması gerektiğine değinilen kararda, AB Komisyonu tarafından 2008'de önerilen "Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Yönerge"nin bir an önce kabul edilmesinin önemi vurgulandı.

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