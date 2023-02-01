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Dünya

AP'de yolsuzlukla suçlanan milletvekillerine yönelik iddialar netleşiyor

Belçika'da Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen iki milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella hakkındaki suçlamalar parlamentonun raporuna yansıdı.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.02.2023
AP'de yolsuzlukla suçlanan milletvekillerine yönelik iddialar netleşiyor

Brüksel

İtalyan Cozzolino ve Belçika Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda hazırlanan ve yarın AP Genel Kurulu'nda oylanacak rapor yayımlandı.

Rapora göre Belçikalı savcılar, Cozzolino'yu, AB üyesi olmayan ülkelerin çıkarları doğrultusunda AP kararlarının engellenmesi karşılığında para almakla suçluyor.

Savcılar, Cozzolino'nun 2019'dan sonra yabancı devletlerin çıkarlarını korumak için parlamentoda başka kişilerle işbirliğini içeren anlaşmanın parçası olduğunu iddia ediyor.

Tarabella hakkında ise nakit para karşılığında üçüncü bir ülkenin yararına AP'de belli pozisyonları alma suçlaması bulunuyor.

Raporda şüphelilerin ifadelerine atfen Tarabella'nın bu çerçevede birkaç seferde toplam 120 bin ila 140 bin avro nakit para aldığı suçlamasına yer veriliyor.

Her iki milletvekili de suçlamaları reddediyor.

Belçika yargısının talebi üzerine Cozzolino ve Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması süreci geçen ay başlatılmıştı. AP Yasal İşler Komitesi, dün oy birliğiyle dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almıştı. Yarın AP Genel Kurulu'nda da aynı kararın alınması bekleniyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılması kararı alınırsa AP Başkanı Roberta Metsola'nın, kararı, her iki milletvekiline ve talepte bulunan yargı makamlarına iletmesi gerekiyor. Sonraki süreci ise Belçikalı savcıların yürütmesi bekleniyor.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

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