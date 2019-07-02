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Dünya

AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı

AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.

Yusuf Özcan   | 02.07.2019
AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı

Strazburg

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni dönemi İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.

AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.

Açılış oturumunda, İngiltere'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada Avrupa'yı protesto etmek sırtlarını döndü.

Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor. 

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