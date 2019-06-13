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Dünya

AP'de aşırı sağcılar adını değiştirdi

Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı ve popülist partilerden oluşan Uluslar ve Özgürlükler Avrupası, yeni üyelerle genişlemenin ardından adını Kimlik ve Demokrasi olarak değiştirdi.

Şerife Çetin   | 13.06.2019
AP'de aşırı sağcılar adını değiştirdi

Brüksel

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) aşırı sağcı ve popülist partilerden oluşan Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF), yeni üyelerle genişlemenin ardından adını Kimlik ve Demokrasi (ID) olarak değiştirdi.

Fransız aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Lig Partisinin üyeleri olduğu ENF, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de aralarında bulunduğu Avusturya, Finlandiya ve Danimarka'dan bazı aşırı sağcı partilerin katılımıyla ID'ye dönüştürüldü.

Böylelikle, aşırı sağcıların üyesi olduğu siyasi grup, AP'de 58 olan sandalye sayısını 73'e çıkararak, parlamentodaki beşinci büyük siyasi grup oldu.

Diğer yandan, AP'deki liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı da (ALDE) adını “Avrupa’yı Yenile” olarak değiştirdiğini açıklamıştı.






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