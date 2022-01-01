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Dünya

Apartheid ile mücadele kahramanı Desmond Tutu son yolculuğuna uğurlandı

Güney Afrika'da 26 Aralık'ta hayatını kaybeden, apartheid ile mücadele kahramanı ve Nobel Barış Ödüllü insan hakları aktivisti Başpisikopos Desmond Tutu, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Murat Özgür Güvendik   | 01.01.2022
Apartheid ile mücadele kahramanı Desmond Tutu son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/AA

Johannesburg

Cape Town kentindeki St. George Katedrali'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Lesotho Kralı 3. Letsie ile Tutu'nun aile fertleri, din adamları ve üst düzey Güney Afrikalı siyasetçiler katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında törene katılımcı sayısı 100 kişiyle sınırlı tutuldu.

Tutu'nun cenazesinin vasiyeti üzerine yakılması, küllerinin St. George Katedrali'ndeki bir minberin arkasına defnedilmesi planlanıyor.

Desmond Tutu

Desmond Tutu, 7 Ekim 1931'de Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Klerksdorp kentinde, yoksul bir ailede dünyaya geldi.

Gençlik yıllarında öğretmenlik yapan Tutu, apartheid rejiminin eğitimde katı ırk ayrımını temel alan "Bantu Eğitim Yasası" nedeniyle görevinden istifa ederek, Hristiyan teolojisi üzerine eğitim aldı ve yüksek lisans tezini de "Batı Afrika'da İslam" konusunda tamamladı.

Tutu, çeşitli kademelerde dini görevlerde bulunduktan sonra 1986 yılında Cape Town'un ilk siyah Başpiskoposu oldu.

Irkçı rejime karşı yürüttüğü faaliyetlerle apartheid karşıtı mücadelenin simge isimlerinden biri haline gelen Tutu, 1984'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Tutu, apartheid rejiminin yıkılmasının ardından, Filistin, Tibet ve Arakan meseleleri başta olmak üzere uluslararası camiada yaşanan haksızlık ve zulümlere karşı aktif mücadele etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tutu, 26 Aralık'ta Cape Town kentinde 90 yaşında vefat etti.

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