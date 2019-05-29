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Dünya

AP seçimleri, Avrupa'daki siyasi süreci zorlaştırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunun Avrupa çapında politika oluşturulmasını zorlaştırabileceğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 29.05.2019
AP seçimleri, Avrupa'daki siyasi süreci zorlaştırabilir

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunun Avrupa çapında politika oluşturulmasını zorlaştırabileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, AP seçimlerine ilişkin, "Daha parçalı bir parlamento Avrupa çapında politika yapımını güçleştirecek. Bunun sonuçları iç politikada en çok İtalya'da hissedilebilir." ifadelerine yer verildi.

Moody's açıklamasında, "Lega Partisi'nin seçimlerden güçlü bir sonuçla çıkması İtalya'da erken seçim riskini artırıyor. Fransa'da sonuçlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üzerindeki politik baskıyı artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, seçim sonuçlarının İngiltere'de ise iktidardaki Muhafazakar Parti ve muhalefetteki İşçi Partisinin bundan sonra Brexit konusundaki duruşlarını yeniden değerlendirmelerine neden olabileceği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran'da görevinden ayrılacağını açıklamasının İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma riskini artırdığı da belirtildi.

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