AP milletvekilleri İran'a daha fazla yaptırım istedi
AP'de kabul edilen karar tasarısında, İranlı liderlere yaptırım ve Devrim Muhafızları Ordusunun AB'nin terör listesine alınması talep edildi.
Brüksel
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) tarafından İran'a daha fazla yaptırım getirilmesini, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptırım uygulanmasını, Devrim Muhafızları Ordusunun AB terör listesine alınması taleplerini içeren karar tasarısını kabul etti.
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulunda yapılan oylamada kabul edilen bağlayıcılığı bulunmayan tasarıda, İran'da insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin AB'nin yaptırımlarına maruz kalması istendi.
Tasarıda, İran'da Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle verilen idam cezalarının kınandığı, gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.
Milletvekilleri, bunun dışında İran'a Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya verdiği insansız hava araçları ve karadan karaya füzeler nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.
Tasarıda Hamaney ve Reisi dışında Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri'ye, Devrim Muhafızları Ordusuna yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusu ve onunla bağlantılı tüm şirket ve vakıfların, Besic milis gücünün ve Kudüs gücünün AB terör listesine alınması talep edildi.
İran Meclisi, AP'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarısına karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırlamıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı, AB'yi Devrim Muhafızları'na karşı tasarının "sonuçları" konusunda uyardı
İran Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarının yürürlüğe girmesi halinde "bölgenin güvenliğinin etkileneceği" uyarısında bulundu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, AP'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütleri" listesine dahil etme yönündeki adımını, "en temel uluslararası hukuk kurallarına açıkça aykırı" olarak nitelendirerek kınadı.
AP'nin, ABD ve İsrail'in "düşmanca politikalarının" etkisi altında olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun son eylemi, uluslararası kural ve düzenlemelerde emsali olmamasının yanı sıra, bölgesel ve küresel güvenliği, huzuru ve barışı etkileyecektir. Avrupa Parlamentosu, bunun sonuçlarına dikkat etmelidir." ifadelerine yer verildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör" listesine eklenmesini desteklediğini ve İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanmasının planlandığını söylemişti. AP de bu yönde bir tasarı hazırlamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AP'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarısını, "Avrupa'nın kendi ayağına kurşun sıkması" olarak nitelendirmişti.
İran Meclisi de tasarıya karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.