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Dünya

Anket: Fransa'da aşırı sağ Meclis'te salt çoğunluğu alabilir

Fransa'da, erken genel seçime iki gün kala yapılan anketin sonuçları, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin Ulusal Meclis'te salt çoğunluğa ulaşabileceğini gösterdi.

Esra Taşkın  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Anket: Fransa'da aşırı sağ Meclis'te salt çoğunluğu alabilir Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Elabe şirketinin, BFMTV kanalı ve La Tribune gazetesi için yaptığı seçim anketinin sonuçlarına göre, erken seçime katılım oranı yüzde 63 ila 65 olacak.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi RN ve müttefiklerinin, seçimi önde bitireceği ve oyların yüzde 36'sını toplayacağı tahmininde bulunulan ankete göre, RN partisi 260 ila 295 milletvekili çıkararak Ulusal Meclis'te salt çoğunluğa sahip olabilir.

RN'nin salt çoğunluğa sahip olması için 577 sandalyeli Meclis'te 289 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Aşırı sağın bu seçimdeki en güçlü rakibi sol ve çevreci partilerin katılımıyla kurulan Halk Cephesi İttifakı'nın ise yüzde 27,5 oy oranıyla genel seçimi 2. sırada bitireceği öngörülüyor.

İktidar partisi Rönesans ile ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partisinden oluşan "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nın sandığa giden her 10 seçmenden 2'sinin oyunu alarak seçimi 3. sırada bitirmesi bekleniyor. İktidarın seçimde yüzde 20 oy alacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek, 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim kararını duyurmuştu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Sosyalist Parti (PS), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) aşırı sağın Meclis'te salt çoğunluğu elde etmesine engel olmak amacıyla seçime "Halk Cephesi" ittifakı altında katılma kararı almıştı.

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