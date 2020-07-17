Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,809.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Angelina Jolie'den daha fazla yardım çağrısı

Oscar ödüllü oyuncu Jolie, cinsel şiddet kurbanı kadın ve çocuklar için yardımların yeterli olmadığını belirtti.

Betül Yürük   | 17.07.2020
Angelina Jolie'den daha fazla yardım çağrısı

New York

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaş ve çatışmalarda 9 yaşındaki kız çocuklarının dahi cinsel şiddete maruz kaldığını, cinsel şiddet kurbanı kadın ve çocuklar için yardımların yeterli olmadığını belirterek, uluslararası topluma daha fazla destek çağrısında bulundu.

Jolie, BM Güvenlik Konseyi'nin ''Savaş ve çatışmalarda cinsel şiddet, kadın ve çocuklar'' oturumunda yaptığı konuşmada, cinsel şiddet mağduru kadınların ve çocukların gereken desteği görmediğini söyledi.

''6 aylık bebeklerin ve 9 yaşındaki kız çocuklarının bile cinsel şiddete maruz kaldığını'', ciddi sağlık sorunları ve travma yaşadığını anlatan Jolie, uluslararası toplumunun insani alandaki yardımlarının sadece yüzde birinin cinsel şiddet mağdurlarına aktarıldığını söyledi.

Savaş bölgelerinde şimdiye kadar cinsel şiddet uygulayan faillerin hiçbirinin sorumlu tutulmadığını, kız çocuklarının tecavüzcüleri ile evlenmeye zorlandığını belirten Jolie, '' Yasaları ve bu tutumu değiştirin, failleri sorumlu tutun.'' dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray 18 eyalete Kovid-19 için 'kırmızı bölge' uyarısı yapmış
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi
Afrika’da son 24 saatte 20 bini aşkın Kovid-19 vakası görüldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında 79 bine yaklaşan rakamla yeni rekor kırıldı

Benzer haberler

Angelina Jolie'den daha fazla yardım çağrısı

Angelina Jolie'den daha fazla yardım çağrısı

Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu