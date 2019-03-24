Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Anadolu'nun kalbi Hollanda'da attı

Hollanda'da 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.

Abdullah Aşıran   | 24.03.2019
Anadolu'nun kalbi Hollanda'da attı

Rotterdam

Türk Halk Oyunları Vakfınca, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması'na, ülkenin farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı. 

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.

Hollanda'da Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

Hollanda'da 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi. Türk Halk Oyunları Vakfınca Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı ) 

Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Yarışmanın birincisi, Hollanda'nın Soest kentinden "Efeler Taburu" ekibi olurken Belçika'nın Brüksel kentinden yarışmaya katılan "Dillere Destan" ekibi ikinci, Amsterdam'dan katılan "Palonia" ekibi ise üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Hollanda'da silahlı saldırıyı düzenleyen zanlının suç dosyası kabarık

Hollanda'daki silahlı saldırıda ihtimaller araştırılıyor

Gökmen Tanış'ı tanıyanlar terör saldırısına ihtimal vermiyor

Gökmen Tanış'ı tanıyanlar terör saldırısına ihtimal vermiyor
Türkiye'den Hollanda'daki saldırıya kınama

Türkiye'den Hollanda'daki saldırıya kınama
Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda'da silahlı saldırı