Anadolu'nun kalbi Hollanda'da attı
Hollanda'da 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi.
Rotterdam
Türk Halk Oyunları Vakfınca, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 15'inci Türk Halk Oyunları Yarışması'na, ülkenin farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekipleri katıldı.
Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 9 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunları sergiledi.
Yarışmada ayrıca, çocuk halk oyunları ekipleri de sahne aldı.
Yarışmanın birincisi, Hollanda'nın Soest kentinden "Efeler Taburu" ekibi olurken Belçika'nın Brüksel kentinden yarışmaya katılan "Dillere Destan" ekibi ikinci, Amsterdam'dan katılan "Palonia" ekibi ise üçüncü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.