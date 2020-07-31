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Dünya

Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

ABD'de kişisel gelirler, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 5,6 arttı.

Dilara Zengin   | 31.07.2020
Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

Washington

ABD'de kişisel gelirler haziranda aylık yüzde 1,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 5,6 artarak beklentinin üzerinde yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azaldı.

Mayısta yüzde 4,4'lük azalış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık yüzde 5,6 arttı. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yüzde 8,5 oranında artan kişisel tüketim harcamalarının, haziranda yüzde 5,5 artması bekleniyordu.

Kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin verilerde haziranda yaşanan değişimde Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemler etkili olmaya devam etti. Söz konusu dönemde hükumetin sağladığı destek ödemeleri mayıs ayına kıyasla daha düşük seviyelerde devam ederken, "evde kal" çağrıları ülkenin bazı bölgelerinde kısmen kaldırıldı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 0,8 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,9 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisiyle paralel gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz altında kaldı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1 artması bekleniyordu.

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