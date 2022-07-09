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Dünya

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluşan yüzlerce Müslüman, bayram namazının ardından bayramlaştı.

Dildar Baykan Atalay   | 09.07.2022
Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Washington

Maryland eyaletinde bulunan, ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan DCA, Kurban Bayramı'nda yüzlerce Müslüman'ın buluşma noktası oldu.

Müslümanlar, sağanağa rağmen caminin bahçesinde bayram namazı kılıp bayramlaştı.

Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup yüzlerce Müslüman, bayram namazına katıldı.

Bayram kutlamaları, DCA bünyesinde yarın düzenlenecek kavurma ve pilav ikramıyla sürecek.

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