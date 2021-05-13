Euro
10.27
Dolar
8.50
BIST 100
1,441.33
Altın
1,827.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı. -VTR-
logo
Dünya

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluşan yüzlerce Müslüman bayram namazının ardından bayramlaştı.

Hakan Çopur   | 13.05.2021
Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington DC

Maryland eyaletinde bulunan ve ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan DCA, Ramazan Bayramı için yüzlerce Müslümanın buluşma noktası oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) düzenlemeleri kapsamında iki ayrı cemaatle kılınan bayram namazında caminin içini ve avluyu dolduran Müslümanlar, hep birlikte Kudüs, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

Bayram namazının ardından merkezin geniş bahçesinde coşku içinde bayramlaşan Müslümanlara daha sonra kahvaltı ikram edildi.

Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup yüzlerce Müslümanın da katıldığı bayram namazı ve sonrasındaki etkinlikler, DCA bünyesindeki diğer bayram organizasyonlarıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi

Benzer haberler

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti

ABD, BM Güvenlik Konseyinin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıktı

Mısır ile ABD, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Mısır ile ABD, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
ABD'de saldırıya uğrayan petrol hattının yeniden açılması için korsanlara 5 milyon dolar ödendiği iddiası

ABD'de saldırıya uğrayan petrol hattının yeniden açılması için korsanlara 5 milyon dolar ödendiği iddiası
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur