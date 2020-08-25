Euro
8.76
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,928.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

American Airlines 19 bin çalışanının işine son verecek

American Airlines, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi sonucu 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini duyurdu.

Dilara Zengin   | 25.08.2020
American Airlines 19 bin çalışanının işine son verecek

Washington

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi sonucu 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini duyurdu.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, 1 Ekim itibarıyla personel azaltımına gidileceğini belirtti.

Mesajda, eylül sonuna kadar salgının kontrol altına alınmasının ve hava yolu seyahatine olan talebin normale dönmesinin beklendiği ancak durumun bu yönde gelişmediği aktarıldı.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve Maaş Destek Programı kapsamında sağlanan yardımın süresinin eylül'de sona ermesi nedeniyle 19 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.

Hava yolu şirketinin faydalandığı desteğin süresinin uzatılması halinde işten çıkarmaların önüne geçilebileceği belirtildi.

American Airlines, temmuzda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanının işinin risk altında olduğunu açıklamıştı.

ABD'de hava yolu şirketlerine, mart ayında, çalışanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı

Benzer haberler

American Airlines 19 bin çalışanının işine son verecek

American Airlines 19 bin çalışanının işine son verecek