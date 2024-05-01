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Dünya

Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolar oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı

New York

Şirketin ocak-mart dönemine ait bilançosuna göre, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolara ulaştı.

Şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde net satışları 127,4 milyar dolar olmuştu.

Piyasa beklentileri, şirketin 142,5 milyar dolar gelir açıklaması yönündeydi.

Bulut bilişim hizmetleri sunan Amazon Web Services (AWS) biriminin satışları da yıllık bazda yüzde 17 artarak 25 milyar dolara yükseldi.

Şirketin reklam biriminin gelirleri de, yılın birinci çeyreğinde yüzde 24 artışla 11,8 milyar dolara çıktı.

Amazon'un net karı da ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 229 artışla 10,4 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolar kar açıklamıştı.

E-ticaret devinin hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 98 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 31 sent kar etmişti.

Amazon öte yandan, bu yılın ikinci çeyreğinde 144 ila 149 milyar dolar arasında gelir beklediğini duyurdu.

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