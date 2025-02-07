Dolar
35.97
Euro
37.39
Altın
2,857.73
ETH/USDT
2,695.70
BTC/USDT
96,645.00
BIST 100
9,842.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amazon'un net satış ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un net satışları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 187,8 milyar dolara çıktı, şirketin net karı da 20 milyar dolara ulaştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Amazon'un net satış ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

New York

Amazon, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Amazon'un net satışları geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak 187,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, şirketin bu dönem için 187,3 milyar dolar net satış rakamı açıklayacağı yönündeydi. Şirketin net satışları, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 170 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

20 milyar dolar net kar

Amazon'un net karı da geçen yıl son çeyrekte 20 milyar dolara çıktı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 10,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin hisse başına karı 2024'ün son çeyreğinde 1,86 dolar olarak hesaplandı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 1 dolar kar açıklamıştı.

Şirketin net satışları geçen yıl yüzde 11 artışla 638 milyar dolar olurken, net karı da aynı dönemde 59,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde 151 milyar dolar ile 155,5 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Adıyaman BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesine ve esnafa ziyaret
İstanbul'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı
Meteorolojiden Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Amazon'un net satış ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

Amazon'un net satış ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği dördüncü çeyrekte beklenenden az arttı

Alphabet'in geliri ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

PepsiCo'nun geliri geçen yılın son çeyreğinde azaldı

PepsiCo'nun geliri geçen yılın son çeyreğinde azaldı
Teknoloji devleri kuşkulara rağmen DeepSeek'i sistemlerine adapte ediyor

Teknoloji devleri kuşkulara rağmen DeepSeek'i sistemlerine adapte ediyor
Apple'ın geliri üç aylık dönemde arttı

Apple'ın geliri üç aylık dönemde arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet