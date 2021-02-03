Euro
8.67
Dolar
7.20
BIST 100
1,511.43
Altın
1,838.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor

Jeff Bezos, üst yöneticilik görevini bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Andy Jassy'ye devredecek.

Dilara Zengin   | 03.02.2021
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor

Washington

ABD'li e-ticaret devi Amazon, şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurdu.

Amazon, 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirkette bu yıl yönetici değişikliğine gidileceği belirtilen açıklamada, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yılın üçüncü çeyreğinde üst yöneticilik görevinden ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, Bezos'un şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği aktarılarak, Amazon'un üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği kaydedildi.

Şirketin çeyreklik geliri ilk kez 100 milyar doları aştı

Şirketin 2020'nin son çeyreğine ait finansal sonuçlarının da paylaşıldığı açıklamada, Amazon'un çeyreklik gelirinin ilk kez 100 milyar doları aştığı dikkati çekti.

Açıklamada, Amazon'un satışlarının 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 44 artarak 125,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Şirketin satışlarının 2020 yılı genelinde de arttığına işaret edilen açıklamada, Amazon'un satışlarının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 386,1 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin net karının ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde 7,2 milyar dolara yükseldiği, hisse başına karının da 14,09 dolar olduğu bildirildi. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 3,3 milyar dolar kar açıklamıştı.

Amazon'un net karının 2020 yılı genelinde 21,3 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, hisse başına karının ise geçen yıl 41,83 dolar olduğu bildirildi. Amazon, 2019'da 11,6 milyar dolar kar etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 337 Kovid-19 vakası kaydedildi
Suudi Arabistan Kovid-19 önlemleri kapsamında 20 ülkeden gelişleri askıya aldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Filistin'de Kovid-19'a karşı aşılama işlemi başladı
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 76 milyonu geçti

Benzer haberler

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor

Brezilyalı eski bakanlardan Avrupa ülkelerine Kovid-19 salgınıyla mücadelede yardım çağrısı

En değerli markalar listesinde aslan payı yine teknolojinin

Dünyanın en değerli markası 'Apple' oldu

Dünyanın en değerli markası 'Apple' oldu