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Dünya

Amazon'un Fransa'daki deposunu fareler "istila etti"

Fransa'nın Orleans kenti yakınlarında Amazon'a ait deponun uzun süredir "farelerin istilası"nda olduğuna ilişkin görüntüler yayımlandı.

Alaattin Doğru  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Amazon'un Fransa'daki deposunu fareler "istila etti"

Ankara

Fransız kanalı BFMTV'nin yayımladığı görüntülerde, kentin Saran bölgesinde, Amazon'un gıda malzemeleri dahil satışını yaptığı ürünlerin stoklandığı depoda fareler, kutular arasında "cirit atıyor."

Görüntülerde depodaki bazı gıda malzemelerinin bulunduğu kolilerde ölü fare yavruları göze çarparken, bazı kısımlardaki kirlilik dikkati çekiyor.

Aylardır çözüm bulunamadı

Uyarılara rağmen aylardır çözüm bulunamayan bu sorun, gerek çalışanların gerekse müşterilerin sağlıklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle endişelendiriyor.

Firmanın söz konusu depoda çalışan bir personeli, hastalık kapmaktan korktuklarını, yetkililerin durumu pek umursamadıklarını aktardı.

Çalışanların bağlı olduğu sendikanın temsilcilerinden Jean-Sylvere Guillon da deponun farelerden arınması için alınan önlemlerin yetersiz kaldığını, daha etkili çözümler gerektiğini söyledi.

Amazon ise haşerelerle mücadele ekibinin birçok defa depoda çalışma yaptığını, müşterilere farelerin temas ettiği hiçbir kolinin gönderilmediğini iddia etti.

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