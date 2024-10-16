Dolar
34.17
Euro
37.20
Altın
2,670.93
ETH/USDT
2,603.40
BTC/USDT
67,610.00
BIST 100
8,956.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amazon, nükleer enerji projeleri için anlaşmalar imzaladı

ABD'li teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Amazon, nükleer enerji projeleri için anlaşmalar imzaladı

New York

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin bulut bilişim yan kuruluşu Amazon Web Services'in (AWS) nükleer enerji projelerinin geliştirilmesini desteklemek için üç yeni anlaşma imzaladığı duyuruldu.

Bu anlaşmalar arasında birkaç yeni SMR inşa edilmesinin de yer aldığına işaret edilen açıklamada, Energy Northwest ile olan anlaşmanın dört gelişmiş SMR'nin geliştirilmesini sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, reaktörlerin Energy Northwest tarafından inşa edileceği belirtilerek, projenin 2030'ların başından itibaren Pasifik Kuzeybatı bölgesinin öngörülen enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Ayrıca, yeni nesil SMR reaktörleri ve yakıtının önde gelen geliştiricilerinden biri olan X-energy'ye yatırım yapılacağı ifade edilen açıklamada, X-energy'nin gelişmiş nükleer reaktör tasarımının Energy Northwest projesinde kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Dominion Energy ile de mevcut North Anna nükleer santralinin yakınında bir SMR projesinin geliştirilmesini araştırmak için anlaşma imzalandığına işaret edilerek, bunun da Virginia bölgesine en az 300 megavat güç getireceği vurgulandı.

Daha önce Pennsylvania'daki Talen Energy nükleer tesisinin yanına bir veri merkezi tesisi kurmak için bir anlaşma imzalandığı anımsatılan açıklamada, bu tesisin, veri merkezlerine doğrudan karbon içermeyen enerjiyle güç sağlayacağı ve mevcut reaktörün korunmasına yardımcı olacağının altı çizildi.

Teknoloji şirketleri artan enerji talebiyle nükleere yöneliyor

Amazon'un bugün duyurduğu anlaşmalar, veri merkezlerinden gelen artan talebi karşılamak için nükleer enerjiye yapılan yatırımlara yeni bir örnek oldu.

Hafta başında Google, SMR geliştiricisi Kairos Power'dan güç satın alacağını duyurmuştu.

Microsoft da eylül ayında, Three Mile Island enerji santralinde operasyonları tekrar başlatmak için anlaşma imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta sağanak etkili oldu
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı başlıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili açıklama yaptı

Benzer haberler

Amazon, nükleer enerji projeleri için anlaşmalar imzaladı

Amazon, nükleer enerji projeleri için anlaşmalar imzaladı

Bakan Bayraktar, Çinli CNOS ile nükleer enerjide olası işbirliği imkanlarını görüştü

Google, Kairos Power ile nükleer enerji anlaşması yaptı

Geçen yıl küresel elektrik ihtiyacının yüzde 9'u nükleer enerjiden karşılandı

Geçen yıl küresel elektrik ihtiyacının yüzde 9'u nükleer enerjiden karşılandı
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Türk-Macar enerji işbirliğini değerlendirdi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Türk-Macar enerji işbirliğini değerlendirdi
TENMAK'ın tasarım yarışmasıyla TEKNOFEST Adana'da modüler reaktör teknolojilerinin temelleri atılıyor

TENMAK'ın tasarım yarışmasıyla TEKNOFEST Adana'da modüler reaktör teknolojilerinin temelleri atılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet