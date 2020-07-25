Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.

Betül Yürük   | 25.07.2020
Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

New York

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.

4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 35 bin 102'ye yükseldi
Hindistan'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı
İspanya'da Kovid-19'da artan yeni vakalar endişelendiriyor

Benzer haberler

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

Facebook da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koymaya başladı

İslami Cihad'dan harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki

Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi

Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi
Avrupa Adalet Divanı AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti

Avrupa Adalet Divanı AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti
AB mahkemesinden Apple lehine karar

AB mahkemesinden Apple lehine karar