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Dünya

Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz'

'Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmasını beklediklerini söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 14.11.2019
Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz'

Berlin

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmasını beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürecinde Almanya'da yükselen karşıt seslere dikkati çekerek, ''Bu konuda Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun davranılmasını bekliyoruz. Sağduyulu Alman siyasetçilerin bu konudaki görüşlerine önem veriyoruz.'' dedi.

Almanya ile silah ve mühimmat satışı ve diğer bazı konularda başlanmış projeler olduğunu hatırlatan Aydın, ''Bunların engellenmeye çalışılması ya da iptal edilmesi gibi konular müttefikliğe uymaz. Bu tutumlar güveni daha da zedeler. Bu durum uzun dönemde Almanya'nın kendi savunmasını da etkileyebilir. Avrupa'nın güvenliğini de güneyde sağlıyor Türkiye. Destek verilmesi müttefiklik gereğidir.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Almanya'ya gönderilen yabancı terörist savaşçılar konusuna da değinen Aydın, bu konuda iki ülke arasında bilgilendirme işlemlerinin devam ettiğini ve içişleri bakanlıkları ve istihbarat birimlerinin karşılıklı olarak çalıştıklarını vurguladı.

JETCO toplantısı gelecek yıl yapılacak

Büyükelçi Aydın, Berlin'de geçen ay düzenlenmesi planlanan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ve Enerji Forumu toplantılarının ertelendiğini belirterek, söz konusu toplantıların gelecek yıl ilkbaharda yapılmasını beklediklerini belirtti.

Son dönemde Almanya'da öğrenim gören iki Türk üniversite öğrencisinin vefat etmesinin ardından kamuoyunda bu konuda bazı spekülasyonların ortaya çıktığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

''Almanya'ya gelen Türk öğrencilerimizin, gerektiğinde kendilerine destek sağlanması bakımından başkonsolosluklarımız ve eğitim ataşelikleriyle temas etmeleri yararlı olacaktır. Onlara hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle buradan bir çağrı yapmak istiyorum, Almanya'ya gelen tüm öğrencilerimizin, özellikle kendi imkanlarıyla gelenlerin, bulundukları bölgelerdeki başkonsolosluklarla ve eğitim ataşelikleriyle temas kurmalarını istiyoruz.''

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'Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz'

'Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz'