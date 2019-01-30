Almanya'daki Türk avukata tehdit mektupları gönderilmeye devam ediliyor

BERLİN



Almanya'da NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a tehdit mektupları gönderilmeye devam ediliyor.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, avukat Başay Yıldız’a ocak ayında yeni tehdit mektupları gönderildi.

Mektupların Hessen Eyalet Kriminal Dairesinin psikologları tarafından incelendiği ifade edilen haberde, tehdit mektuplarının arkasında polislerin olduğu yönünde yeni ipuçların bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde, mektuplarda Hessen Eyalet Kriminal Dairesi için “HLKA” kısaltmasının kullanıldığı belirtilerek halk arasında pek bilinmeyen bu kısaltmanın, sadece Hessen eyaletindeki polis memurları arasında kullanıldığı vurgulandı.

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Başay Yıldız’a, ağustos ayında da faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan altı polis geçici olarak görevden alınmıştı.

Başay Yıldız, aralık ayında ikinci bir tehdit mektubu almıştı.

Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soyan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

Muhabir: Erbil Başay



