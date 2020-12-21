Euro
9.37
Dolar
7.67
BIST 100
1,378.41
Altın
1,881.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları” CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Almanya'daki ırkçı saldırgana ömür boyu hapis cezası verildi

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde 2 kişiyi öldürmek ve 51 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten yargılanan ırkçı terörist Stephan Balliet ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.

Cüneyt Karadağ   | 21.12.2020
Almanya'daki ırkçı saldırgana ömür boyu hapis cezası verildi

Berlin

Naumburg Eyalet Yüksek Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, geçen yıl ekim ayında ırkçı saldırı düzenleyen Stephan Balliet ömür boyu hapis ile cezalandırıldı.

Mahkeme Başkanı Ursula Mertens, ırkçı saldırıyı "korkakça" olarak niteledi.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, kararın antisemitizme karşı önemli bir sembol olduğunu ifade etti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ise "Halle saldırısı bize antisemitizm ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleyi daha kararlı bir şekilde sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve bugün adaletin sağlanması iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Halle'deki ırkçı saldırı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde Ekim 2019'da bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayın, "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirmişti.

28 yaşındaki Alman vatandaşı Stephan Balliet, saldırısını kaskındaki kamerasıyla kaydetmiş, kendisi de saldırının ardından yaralı olarak ele geçirilmişti.

Sinagogu hedef alan saldırgan, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret günü) sırasında yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmek istemiş ancak bunu başaramamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor
BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Benzer haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Almanya'daki ırkçı saldırgana ömür boyu hapis cezası verildi

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bini geçti

Almanya’da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi

Almanya’da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi
BM Genel Sekreteri Guterres: Kovid-19 ile mücadele milliyetçilikle değil uluslararası iş birliğiyle yapılabilir

BM Genel Sekreteri Guterres: Kovid-19 ile mücadele milliyetçilikle değil uluslararası iş birliğiyle yapılabilir
Almanya’da bazı eyaletlerdeki hastanelerde yatak sıkıntısı yaşanıyor

Almanya’da bazı eyaletlerdeki hastanelerde yatak sıkıntısı yaşanıyor