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Dünya

Almanya'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Almanya'nın güney bölgesindeki yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Cüneyt Karadağ  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Almanya'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Berlin

Yoğun kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'ndaki 320 uçuş iptal edildi. Havalimanı yetkilileri, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yoğun kar yağışı demir yolu trafiğini de etkiledi. Devrilen ağaçlar ve karın rayları kapatması nedeniyle bazı seferler yapılamadı.

Ulm ve Münih'te bazı yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kaldı.

Bavyera genelinde yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulmasının beklendiği belirtildi.

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