BERLİN

Almanya'da Türklere ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Heilbronn kentindeki Alper Yıldırmaz'a ait ''Stefans'' adlı fırına sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi gelerek silahla ateş etti.

Almanya'da Türk iş yerine silahlı saldırı Almanya'da Türklere ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Heilbronn kentindeki Alper Yıldırmaz'a ait ''Stefans'' adlı fırına sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi gelerek silahla ateş etti. 17.07.2018

Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Alper Yıldırmaz'ın kardeşi Atilla Yıldırmaz, AA muhabirine, saldırı esnasında iş yerinde olmadıklarını belirterek, "Polis bunun ırkçı bir saldırı olabileceğini söyledi. İş yerinin ismi 'Stefans' yani Alman ismi. Kasiyerimiz başörtülü olduğu için bir ırkçı tarafından bu saldırı yapılmış olabilir." dedi.

Hiç kimseyle bir husumetleri bulunmadığını anlatan Atilla Yıldırmaz, 6 ay önce dükkanda bir soygun gerçekleştiğini onun dışında başka bir olay olmadığını dile getirdi.

Almanya'dan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası kararından henüz bir hafta bile geçmeden böyle bir saldırının gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Yıldırmaz, konunun bir an önce aydınlatılmasını istedi.

Muhabir: Cüneyt Karadağ