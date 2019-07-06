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Dünya

Almanya'da Srebrenitsa için 'Barış Yürüyüşü'

Almanya'nın Dortmund kentinde, 24 yıl önce Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla insan için "Barış Yürüyüşü" düzenlendi.

Mesut Zeyrek   | 06.07.2019
Almanya'da Srebrenitsa için 'Barış Yürüyüşü'

Nordrhein-Westfalen

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Boşnak Toplumu tarafından 5'inci kez düzenlenen yürüyüşe yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Merkez tren istasyonu önünden başlayan yürüyüşe, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci de katıldı.

Başkonsolos Cebeci, burada yaptığı konuşmada, 24 yıl önce Srebrenitsa'da insanlık onurunun ağır bir yara aldığını, bu soykırımın insanlık ve Avrupa tarihi için kara bir leke olduğunu söyledi.

Cebeci, "Bosnalı kardeşlerimizin yaşadığı tarifsiz acıyı bugün hala yüreğimizde hissediyoruz. Bosnalı yavrunun belleğimize kazınan, 'Askerler çocukları küçük kurşunla öldürürler, değil mi anne?' sözleri bir gün bile hafızalarımızdan çıkmadı." dedi.

Bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Cebeci, "Kadın, erkek, anne, baba, çocuk demeden masumları katledenleri insanlık affetmeyecek. Burada masumiyeti kirletenler, insanlığı toplu mezarlara gömenleri, ülkem ve milletim adına lanetliyorum. Şehitlerimizin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Cebeci, şunları kaydetti:

"24 yıl önce Srebrenitsa'da yaşananlar yabancı düşmanlığı, İslamofobi, ırkçılık, aşırı milliyetçilik, etnik ve dini radikalizm gibi gayriinsani akımlara karşı daima müteyakkız olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu durum günümüzde Almanya için de geçerlidir. Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep Boşnak kardeşlerinin yanında olacaktır."

Dortmund şehir merkezinde yapılan yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş, konuşmaların ardından sona erdi.

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