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Dünya

Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı

Almanya'da ocak-haziran döneminde mültecilere karşı 609 saldırı gerçekleşti, 7'si çocuk 102 kişi yaralandı.

Erbil Başay   | 05.09.2019
Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı

Berlin

Almanya'da bu yılın ocak-haziran döneminde mültecilere yönelik 609 saldırının gerçekleştiği bildirildi.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubunun soru önergesine Alman hükümetinin verdiği cevapta, ülkede 2019'un ilk yarsında mültecilere karşı 609 saldırının kayda geçtiği, bu saldırıların hemen hemen hepsinin aşırı ağcılar tarafından yapıldığı belirtildi.

Önergeye verilen cevapta, kayda geçen saldırlar arasında mültecilere hakaret, halkı kışkırtma, kundaklama ve adam yaralama gibi suçların yer aldığı ifade edildi.

Aynı dönemde ayrıca mülteci yurtlarına 60, mültecilere yardım eden kuruluşlara veya gönüllü çalışanlara yönelik 42 saldırının gerçekleştiği aktarılan cevapta, saldırılarda 7'si çocuk toplam 102 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Cevapta, kayda geçen saldırıların 160'nın Brandenburg eyaletinde meydana geldiğine dikkat çekildi.

Brandenburg'da pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinde İslam karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oyların yüzde 23,5’ini almıştı. 2014’e göre yüzde 11,3 oranında oyunu artıran AfD, yüzde 26,2 ile birinci çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ardından ikinci olmuştu.

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